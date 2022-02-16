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Госдума приняла закон об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января

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Госдума в ходе пленарного заседания в среду приняла полностью в первом чтении правительственный законопроект, подразумевающий индексацию на 8,6% пенсий с 1 января 2022 года. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу подготовил кабмин в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина о необходимости проиндексировать военные пенсии с 1 января 2022 года выше уровня инфляции.

Предполагается, что индексация затронет 2,6 млн россиян, получающих военную пенсию и приравненных к ним. Как отмечал глава государства, в планах было проиндексировать выплаты военным пенсионерам 1 октября 2022 года.

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить денежное довольствие военнослужащих. Он подчеркнул, что денежное довольствие должно превышать уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики.

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