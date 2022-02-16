Минфин рассказал о финансовой «подушке» на случай введения новых санкций против России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если Запад введет новые «уничтожающие» санкции, они будут неприятны для российской экономики, но не смертельны, сообщает РИА «Новости».

«Если будут приняты санкции на банки, какие банки — будет важно, в целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно <...> Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельным для экономики и финансовой системы», — заявил Силуанов.

Он отметил, что Россия готова встретить введение санкций.

«Естественно, такие планы у нас есть <...> У нас есть финансовый «щит» в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть», — заявил Силуанов.

Ранее стало известно, что Россия планирует перейти на отечественный аналог в случае отключения страны от SWIFT.