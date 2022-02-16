Хуснуллин заявил, что рост ключевой ставки угрожает строительству

Повышение ключевой ставки до 9,5% годовых стало угрозой для жилищного строительства. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать», — отметил Хуснуллин.

По его словам, по итогам 2021 года средний размер ипотечной ставки составил 7,5%, что на 0,2 п.п меньше показателей 2020 года. Он предположил, что этого удалось достичь благодаря мягкой политике Центробанка. В прошлом году из бюджета на льготную ипотеку было доплачено около 3 млрд рублей.

Премьер поделился, что в 2021 году было выдано почти 2 млн кредитов на 5,7 трлн рублей, что на 7% больше в денежном и почти на треть (30%) выше в количественном выражении, чем в 2020 году. Он также добавил, что продолжается выполнение указа президента по достижению ставки по ипотеке в размере, не превышающем 7,9%.

Ранее в среду замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин сообщил, что доступность ипотеки для россиян по итогам 2021 года снизилась. По его словам, если осенью 2020 года средний ипотечный платеж составлял 64% от медианной зарплаты, то к концу прошлого года он приблизился к 70%.