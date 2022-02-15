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Сбербанк пересмотрит процентные ставки по депозитам

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка рассказал о планах компании на 2022-й год, а также заявил, что текущие процентные ставки по депозитам будут пересмотрены.

«В этом году мы планируем запустить целый ряд проектов, чтобы сделать еще более удобным и доступным процесс кредитования для наших клиентов. Также сделаем «умными» целый ряд новых онлайновых сервисов и улучшим наши платежные сервисы. Обо всем этом мы сегодня доложили наблюдательному совету и получили одобрение этой деятельности.

Что касается процентных ставок, то поднятие ставок на 100 базисных пунктов безусловно приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки и по депозитам, и, в том числе, по кредитам. В течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения по этому вопросу», — передает слова Грефа корреспондент «Газеты.Ru».

Напомним, ранее Сбербанк сообщил об изменении организационной структуры и о принятии ряда ключевых кадровых решений.

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