Зампред правления Сбера рассказал о ценах на жилье в России в 2022 году

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о том, что цены не недвижимость на российском рынке начнут стабилизироваться в 2022 году.

«Что касается насыщения спроса, то до этого еще далеко. Пока обеспеченность россиян жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27-28 квадратных метров на человека. Это как раз является одним из драйверов роста отрасли. В 2021 году цены на жилье выросли по топ-50 городов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, более чем на 30% Но, полагаю, в этом году начнется стабилизация и большого роста цен на жилье не будет», — отметил Попов.

Он добавил, что проблем со спросом на недвижимость не предвидится.

«Никаких проблем со спросом мы не видим: есть стабильный уровень перекрытия, и продажи у застройщиков идут даже лучше, чем мы изначально закладывали в модели движения денежных средств. Никакого пузыря здесь не надулось, ситуация абсолютно под контролем», — рассказал Попов.

Ранее росреестр назвал регионы, где сильнее всего упали продажи новостроек.