Банки обяжут выкупать у клиентов навязанные услуги

С июля 2022 года Центробанк введет регулирующие акты, согласно которым банки будут обязаны выкупать у своих клиентов навязанные услуги, в частности страховку. Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

«Наше новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем — например, что и как должен рассказывать банк, который выступает агентом по продаже страхового продукта», — отметил Мамута.

По его словам, требования будут едиными как для банка, так и для страховщика. Также появятся обязательства для финансовых компаний по продажам услуг, которые должны происходить честно. При этом что говорится устно, не должно отличаться от написанного на бумаге.

Он отметил, что при выявлении нечестного продавца будут применены предусмотренные законом нормы. Поэтому возможность выкупа навязанных услуг должна серьезно охладить интерес недобросовестных продавцов к таким сделкам.

Летом прошлого года Центробанк решил «закручивать гайки», пока банки и другие финансовые организации не перестанут выманивать у людей деньги нечестным путем. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, ЦБ будет следить за тем, как финансовые организации продают свои продукты, и не вводят ли они людей в заблуждение.