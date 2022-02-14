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Минфин предложил лимит для вложений в криптовалюту для ряда инвесторов

Минфин предложил установить лимит для неквалифицированных инвесторов при вложениях в криптовалюту

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Министерство финансов России предложило установить для неквалифицированных инвесторов предельную сумму вложений в криптовалюту в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

При этом чтобы получить статус квалифицированного инвестора для покупки криптовалюты предлагается установить более жесткие требования, чем те, что уже существуют в финансовой среде, уточнил Моисеев. Для этого, по его словам, необходимо будет либо иметь на счетах активы стоимостью более 6 млн руб., либо провести сделки с ценными бумагами не менее чем на 6 млн руб. за последние четыре квартала, либо иметь профильное образование, опыт работы в финансовых компаниях или сертификат специалиста финансового рынка — FRM, CFA или CHA.

В аппарате правительства изданию заявили, что 15 февраля пройдет совещание по теме оборота криптовалют с участием министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Григоренко и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На прошлой неделе правительство России утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

Комментируя документ, Набиуллина заявила, что концепция регулирования криптовалют Минфина не позволяет устранить существующие риски, оставляя при этом место для новых угроз.

Моисеев в свою очередь говорил, что концепция учитывает все риски, на которые указывал Центробанк.

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