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В Германии оценили заполненность газохранилищ

Минэкономики ФРГ: хранилища газа заполнены более чем на треть, что гарантирует энергобезопасность

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Hannibal Hanschke/Reuters

Представитель министерства экономики Германии заявила, что заполненность газохранилищ составляет 35% (сколько же было на прошлой неделе), что обеспечивает энергетическую безопасность страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Состояние такое же, как мы сообщали на прошлой неделе, около 35 процентов сейчас, об этом моя коллега… сообщила на прошлой неделе. Это уровень (заполненности хранилищ газа — прим. ред). Мы внимательно следим за ситуацией», — сказала она.

Обеспечение ФРГ голубым топливом гарантировано, подчеркнули в минэкономики.

Ранее в «Газпроме» подсчитали, что в европейских хранилищах Европы осталось около 10% от закаченного летом газа. Там уточнили, что на понедельник, 14 февраля, 90,8% всех запасов уже отобраны.
Похожая ситуация отмечается в Украине, где запасы топлива опустились до 10,8 млрд куб. м, что на 45,8% ниже, чем в прошлом году, добавили в компании.

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