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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной

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Норвежская авиакомпания Norwegian временно приостановит полеты над Украиной из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщил представитель компании Эсбен Туман в эфире норвежского телеканала ТВ2.

«Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили не летать над Украиной до особого распоряжения», — сказал он.

Накануне крупнейшие страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов, используемых для полетов в воздушном пространстве Украины. Несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов отменили рейсы на Украину.

При этом Мининфраструктуры Украины заявило, что решения о закрытии авиапространства не принималось.

Для сохранения авиарейсов власти Украины выделили почти $600 млн.

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