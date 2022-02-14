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Британский суд впервые наложил арест на NFT

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Global Look Press

Британский суд изъял невзаимозаменяемые токены (NFT) у троих подозреваемых в деле о мошенничестве на $1,9 млн. Об этом сообщает «Би-би-си».

Британская налоговая служба (HMRC) наложила арест на три NFT, которые проходят по делу о мошенничестве на $1,9 млн. В рамках расследования арестовали три человека, которые подозреваются в мошенничестве. Их обвиняют в использовании чужих данных, а также попытках скрыть свою настоящую личность. Также у подозреваемых была изъята криптовалюта на $6,7 тыс.

По словам заместителя директора ведомства по экономическим преступлениям Ника Шарпа, этот случай стал предупреждением для тех, кто собирался использовать криптоактивы, чтобы скрыть деньги от налоговой службы.

Он отметил, что регулятор постоянно адаптируется к новым технологиям, чтобы противодействовать незаконной деятельности мошенников.

NFT (Non-fungible token) — это невзаимозаменяемый токен, то есть уникальный набор зашифрованных данных. Он представляет собой так называемый цифровой эквивалент «уникального предмета». Он может использоваться для обозначения как материальных, так и нематериальных предметов. Например, токенами могут быть копии произведений искусства, цифровые предметы коллекционирования, музыка и предметы в видеоиграх.

В начале февраля зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что крупнейшие NFT-маркетплейсы необходимо включить в закон «о приземлении». По его словам, они должны попасть под действие данного закона, поскольку только так государство сможет защитить права российских владельцев дорогостоящих NFT-токенов при возникновении спорных ситуаций.

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