Чубайс назвал способ избежать последствий от «углеродного налога» ЕС

Избежать негативных последствий от «углеродного налога», который планирует ввести Европейский союз, можно при помощи введения платы за углеродные выбросы. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает РБК.

По его словам, плата за углерод — это самый мучительный и сложный вопрос, который обсуждался на совещании правительства 11 февраля. В качестве первого региона, где будет апробация системы торговли квотами на выбросы, была выбрана Сахалинская область.

Чубайс выразил мнение, что Россию ждет «совсем другая жизнь» в случае введения платы за углеродные выбросы.

«Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — сказал он.

Спецпредставитель добавил, что Европейский парламент ранее предложил перенести начало взимания углеродного налога на 2025 год и отказаться от льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го.

«Что это означает? У них сейчас цена на бирже — $100 за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка — $50 за тонну. К 2030 году она будет $100, если не считать динамики. Если вы сейчас положите $100, это будет совсем другая жизнь», — сказал Чубайс.

Ранее сообщалось, что власти обсудили углеродную «развилку» для России.