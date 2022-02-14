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Чубайс назвал способ избежать последствий от «углеродного налога» ЕС

Чубайс: Россию ждет «совсем другая жизнь» в случае введения платы за углеродные выбросы

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Избежать негативных последствий от «углеродного налога», который планирует ввести Европейский союз, можно при помощи введения платы за углеродные выбросы. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает РБК.

По его словам, плата за углерод — это самый мучительный и сложный вопрос, который обсуждался на совещании правительства 11 февраля. В качестве первого региона, где будет апробация системы торговли квотами на выбросы, была выбрана Сахалинская область.

Чубайс выразил мнение, что Россию ждет «совсем другая жизнь» в случае введения платы за углеродные выбросы.

«Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — сказал он.

Спецпредставитель добавил, что Европейский парламент ранее предложил перенести начало взимания углеродного налога на 2025 год и отказаться от льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го.

«Что это означает? У них сейчас цена на бирже — $100 за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка — $50 за тонну. К 2030 году она будет $100, если не считать динамики. Если вы сейчас положите $100, это будет совсем другая жизнь», — сказал Чубайс.

Ранее сообщалось, что власти обсудили углеродную «развилку» для России.

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