В России выросло число желающих получать зарплату в валюте

Число желающих получать заработную плату в валюте — в долларах и евро — в России выросло до 47%, сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

«Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%», — указано в исследовании.

По данным опросов, желающих привязать зарплату к курсам иностранных валют среди мужчин больше, чем среди женщин (55% против 41%), а также среди людей среднего возраста — свыше 34 лет (56%) и среди получающих зарплату свыше 80 тыс. руб.

Ранее исследование показало, что в России увеличился спрос на микрозаймы.

Согласно представленной информации, количество займов до зарплаты, которые выдаются на срок не более 30 дней, выросло за 2021 год на 0,5 процентного пункта (п.п.), при этом доля целевых микрозаймов на товары и услуги в торговых точках увеличилась на 3,3 п. п. От общего объема кредитования они составили 17,4% и 12,1% соответственно.