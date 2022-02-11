Citi Research: рекордный рост цен в США стал «ударом под дых»

Рекордный рост инфляции в США стал неожиданностью для Федеральной резервной системы (ФРС) страны. Об этом заявил главный экономист Citi Research Натан Шитс, передает CNBC.

«Рост инфляции в США стал ударом под дых для ФРС. Текущая ситуация повышает вероятность, что регулятор резко повысит ключевую ставку в марте. Однако даже если рост составит 50 базисных пунктов, этого может оказаться недостаточно», — отметил эксперт.

По его мнению, несмотря на проблемы, связанные с распространением «омикрона», инфляция остается на высоком уровне. Поэтому следует добиться большего прогресса, чтобы уровень инфляции понизился до 3% по итогам 2022 года.

В конце января сообщалось, что за прошлый год базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты и энергоносители, оказалась на уровне 5,5%. Продукты же подорожали на 6,3%, а сами энергоносители прибавили в цене почти треть (+29,3%). ФРС много раз за последнее время заявляла, что их беспокоит рост инфляции в США.