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Глава ЦБ надела похожую на весы брошь в честь нового повышения ключевой ставки

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Банк России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ надела брошь, на которой изображена фигура, похожая на весы. В пятницу регулятор повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых.

17 декабря 2021 года на последнем в прошлом году заседании ЦБ поднял ставку до максимального с октября 2017 года уровня — 8,5%. Набиуллина вышла к прессе с предновогодней брошкой в виде Щелкунчика.

Эльвира Набиуллина ранее объяснила смысл своих брошей, которые она надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. «Я всегда носила брошки. Наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — призналась руководитель ЦБ.

В марте 2021 года она надела первую брошь с зашифрованным посланием — неваляшку, которая указывала на меры регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса. На последнем заседании совета директоров в 2020 году брошь в виде снегиря Набиуллина выбрала из-за того, что птица эта стойкая и может переносить разные заморозки.

Председатель ЦБ появляется в брошах в виде птиц и других представителей животного и растительного мира на протяжении многих лет — в разное время на ее пиджаках были лебедь, курица, сова, бабочка, змея, рыбка и т.д. Есть у нее и украшения в виде цветов, тоже не отличающиеся вычурностью.

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