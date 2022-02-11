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Бывший глава «Нафтогаза» рассказал о «катастрофической ошибке» Украины

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев: срыв закупки газа стал «катастрофической ошибкой» для Украины

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РИА «Новости»

Руководство «Нафтогаза» совершило «катастрофическую ошибку» и не закупило своевременно газ для отопительного сезона. Об этом в беседе с Forbes.ua заявил бывший глава компании Андрей Коболев.

По его словам, «Нафтогаз» скоро может оказаться банкротом, который начнет просить деньги из государственного бюджета. На вопрос о том, хватит ли Украине газа до конца зимы, экс-глава компании ответил, что это будет зависеть от погодных условий.

«Нафтогаз» сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март», — уточнил он.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина нашла новых поставщиков газа: страна может импортировать его из Словакии и Венгрии, чтобы сформировать запасы на следующий отопительный сезон. Он считает, что Украина может импортировать газ из Словакии и Венгрии объемом в 50 млн кубометров в сутки, из которых 42 млн приходится на Словакию и 8 млн кубометров на Венгрию. Этого объема достаточно, чтобы наполнить украинские хранилища на будущий сезон.

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