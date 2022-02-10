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Bloomberg оценил дополнительный доход Москвы от дорогой нефти в $65 млрд

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Повышение стоимости нефти принесет российскому бюджету дополнительные $65 млрд, что укрепит экономику страны на фоне возможных санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Чтобы бюджет России пополнился на сумму в $65 млрд, цены на нефть должны оставаться на текущем уровне, то есть в районе $90 за баррель. При росте цены до $100 за баррель доходы России увеличатся уже на $80 млрд, подсчитали в агентстве.

Учитывая, что российская валюта постепенно слабеет из-за возможных санкций вокруг ситуации с Украиной, в рублевом выражении эта сумма может быть еще больше.

В 2022 году в федеральном бюджете России базовая цена нефти заложена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этого показателя, Минфин покупает или продает иностранную валюту в рамках бюджетного правила.

По прогнозам на этот год доходы в бюджет России от нефтегазового сектора составят 9,54 трлн руб., в 2023 году они снизятся до 9,19 трлн руб. В 2024 году они продолжат падение и уже составят 8,56 трлн руб.

В начале января интернет-портал Power The Future заявил, что «зеленая» повестка администрации президента США Джо Байдена усилила позиции стран ОПЕК, в которую входит Россия, позволив им резко увеличить доходы от экспортной нефти.

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