«Известия»: новый закон о туризме приведет к подорожанию путешествий

Новый закон о туризме может увеличить нагрузку на туроператоров и привести к росту цен на путешествия по России до 20%. Об этом пишут «Известия».

Обсуждение законопроекта о туризме проходило на правительственном портале с 29 декабря прошлого года по 2 февраля 2022 года. При этом документ получил огромное количество отрицательных отзывов.

Основное нововведение – компенсации каждому туристу в размере 40 тыс. руб. за несостоявшийся тур. Эксперты отмечают, что сама по себе идея гарантированной компенсации хороша, однако туристы хотят вернуть всю сумму, которая зачастую куда больше 40 тыс. руб. Поэтому этот момент еще должен быть проработан, иначе недобросовестные туроператоры, у которых туристы купили дорогие путевки, облегчат себе задачу. Например, было потрачено более 100 тыс. руб., а вернется все равно только 40 тыс. руб.

Эксперты в области туризма уверены, что повышение стоимости туров по России в случае принятия нового законопроекта обязательно произойдет. Новый закон лишь усилит финансовую нагрузку на существующих туроператоров и практически лишит возможности для выхода на рынок новых.

Так, после принятия закона, с рынка начнут уходить туроператоры по внутреннему туризму. Уровень конкуренции станет снижаться, бизнес --укрупняться. После чего цены для конечного потребителя вырастут вплоть до 20%.

В конце декабря глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство готовит изменения в законодательство о туризме, которые позволят туристу в случае банкротства туристической фирмы получить минимальную гарантированную компенсацию.