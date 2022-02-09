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В Германии испугались из-за низких запасов газа в хранилищах

В Минэкономики Германии обеспокоены из-за низких запасов газа в хранилищах

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Представитель министерства экономики Германии заявила, что ситуация с запасами газа в хранилищах страны вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», — сообщили в министерстве.

По ее словам, в настоящий момент уровень заполненности газа немецких хранилищ составляет 35-36%. Представитель отметила, что решение об увеличении поставок топлива является вопросом рынка и не зависит от государства.

Ранее сообщалось, что подземные газохранилища (ПХГ) в Словакии, куда природный газ поступает из России транзитом через Украину, заполнены лишь на треть. Отмечается, что такие низкие запасы топлива наблюдались в республике 11 лет назад. В декабре 2021 года запасы ПХГ составляли 83,8 млн кубометров, а в январе сократились на 40%.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы могут закончиться уже через шесть недель, если европейские страны решат заблокировать поставки газа из России. Как отмечают аналитики Wood Mackenzie, в этом случае при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022–2023 годов с рекордно низкими запасами газа.

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