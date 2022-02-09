ВШЭ: доля нелегального алкоголя в России составила более четверти от всего объема

Объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции в России за 2021 год составил более четверти от общего количества алкоголя на рынке. Об этом сообщили эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), передает ТАСС.

«По оценке НИУ ВШЭ, в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции составляет 611 млн штук в год (27%)», — отмечается в исследовании университета.

При этом общий объем продаж крепких алкогольных напитков составил более 1,5 млрд литров (2,23 млрд штук). Основной канал реализации данной продукции остался прежним, через розничную торговлю (98%), а продажи в сегменте общественного питания варьируются от 45 до 65 млн литров в год.

При сокращении контрафактной продукции на 70% добросовестные участники рынка могут дополнительно заработать еще 18 млрд руб. Если же будет введена цифровая маркировка, то чистый выигрыш от этого составит 11 млрд руб. в год, а доходы государства вырастут на 79 млрд руб.

Минпромторг России решил провести эксперимент по маркировке некоторых видов алкогольной продукции в России с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. Цель эксперимента — оптимизация процессов по контролю за продукцией.

В конце декабря эксперты центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» заявили, что потребление россиянами нелегального алкоголя остается на «опасно высоком уровне». Так, доля контрафактных спиртных напитков в 2021 году составила 26-35% от всего объема потребления алкоголя в стране.