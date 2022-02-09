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На Украине начали скупать бензин из Белоруссии

Украина увеличила за январь закупки бензина из Белоруссии на 28%

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Импорт бензина на украинский рынок за первый месяц 2022 года возрос на 28% за счет поставок топлива из Белоруссии (116,3 тыс. тонн). Об этом сообщает издание enkorr.

Сравнивались значения с январем 2021 года.

Закупки по белорусскому направлению начали увеличивать почти все украинские импортеры. У брендов Оkko и Wog поставки выросли на 46% и 47%.

По информации издания, в феврале тенденция с приобретением бензина Киевом может сохраняться или усилиться. Начиная с 7 февраля, власти Белоруссии установили запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических, а также минеральных удобрений из Литвы.

Ограничения со стороны Минска послужили ответом на отказ Вильнюса пропускать калийные удобрения в порт Клайпеды.

В свою очередь глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн допустил, что в ближайшее время на рыночную ситуацию запрет влияния не окажет.
Он предполагает, стратегически Украина усилит зависимость от импорта нефтепродуктов из РФ и Белоруссии.

Ранее эксперты объяснили резкое снижение продаж бензина на российских АЗС.

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