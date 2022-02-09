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Чижов рассказал о планах России на случай, если «Северный поток — 2» не будет запущен

Постпред России Чижов заявил, что Евросоюзу нужен «Северный поток — 2»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия сумеет найти покупателей для своего газа в случае, если газопровод «Северный поток — 2» так и не будет запущен. Об этом заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, передает РИА «Новости».

Накануне, 8 февраля, президент США Джо Байден заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что газопровод «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае возможного «вторжения» России на Украину.

«Это (запуск «Северного потока — 2» - прим.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока — 2» не будет», — сказал он.

Ранее Чижов заявил, что «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в ЕС.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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