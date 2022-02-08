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Производители алкоголя предупредили о риске роста цен

РБК: производители алкоголя могут повысить цены из-за маркировки

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Производители алкоголя и рестораторы направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина коллективное письмо, в котором попросили исключить введение маркировки «Честный знак» в алкогольной сфере, которая может привести к росту цен на их продукцию. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что в обращении к Мишустину представители алкогольной сферы объяснили, что их продукция за исключением пива и пивных напитков в текущий момент маркируется специальными федеральными марками и фиксируется в ЕГАИС — Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Введение новой, дополнительной маркировки, уверены авторы обращения, может значительно увеличить нагрузку на производителей и импортеров алкогольной продукции. В свою очередь, это может привести к росту цен. Это заставит потребителей искать более дешевые заменители алкоголя на нелегальном рынке», — говорится в публикации.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что новые ГОСТы на алкоголь могут привести к подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту.

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