Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский футболист рассказал о нападении чеченцев 14:44
В Киеве прокомментировали возможную причину отмены встречи Бербок с Зеленским 14:38
В ЛНР призвали судить Порошенко за геноцид, а не предоставлять убежище 14:32
Макрон заявил о присутствии напряжения на встрече с Путиным 14:31
Путин и Токаев встретятся в Москве 14:29
СМИ узнали о планах посольства США в Киеве переехать из-за России 14:27
Умер театральный режиссер Ханс Нойенфельс 14:27
В Киеве заявили, что готовы вести диалог по Донбассу 14:26
Российская фигуристка выругалась после вопроса иностранной журналистки 14:25
Бортников заявил, что ответственность школ за антитеррористическую работу надо... 14:23

ФНС хочет отменить акцизные марки на сигаретах и табаке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила отменить маркировку табачной продукции акцизами после полномерного внедрения системы цифровой маркировки. Об этом во время заседания экспертного совета Госдумы по табаку заявил начальник отдела лицензирования и контроля ФНС России Максим Краснов.

Отмечается, что после внедрения системы цифровой маркировки именно там будет администрироваться акциз.

«Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что марки можно отменять», — заявил Краснов.

По его словам, ведомство в перспективе настроено за отмену марок, так как двойная маркировка бессмысленна.

Сейчас в систему маркировки включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна.

В конце ноября Счетная палата проверила эффективность сбора акцизов на табачную продукцию и обнаружила недостачу на сотни миллиардов рублей. Собрать акцизы не получилось из-за того, что часть табачной продукции до сих пор продается нелегально.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть