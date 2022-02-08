ФНС хочет отменить акцизные марки на сигаретах и табаке

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила отменить маркировку табачной продукции акцизами после полномерного внедрения системы цифровой маркировки. Об этом во время заседания экспертного совета Госдумы по табаку заявил начальник отдела лицензирования и контроля ФНС России Максим Краснов.

Отмечается, что после внедрения системы цифровой маркировки именно там будет администрироваться акциз.

«Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что марки можно отменять», — заявил Краснов.

По его словам, ведомство в перспективе настроено за отмену марок, так как двойная маркировка бессмысленна.

Сейчас в систему маркировки включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна.

В конце ноября Счетная палата проверила эффективность сбора акцизов на табачную продукцию и обнаружила недостачу на сотни миллиардов рублей. Собрать акцизы не получилось из-за того, что часть табачной продукции до сих пор продается нелегально.