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Цены на гречку и пельмени в России за год выросли больше всего

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Цены на гречку и пельмени в несетевой рознице России за год выросли больше всего. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Эвотор».

За год цена на гречку увеличилась практически на четверть (+24%), а пельмени прибавили в цене 21%. Также серьезно выросла цена на сосиски, увеличившись на 22%. Пряники и вафли за год стали дороже на 18%, а лапша быстрого приготовления подорожала на 17%.

«В январе цены на продукты в несетевой рознице выросли на 10% по сравнению с январем 2021 года. За месяц продукты подорожали на 1%», — отметили в компании.

Так, в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года сильнее всего подорожал зефир, пастила и шоколадные конфеты. Цена на эти виды товаров выросла на 4%. Макароны, гречка, рис, пряники и вафли показали повышение на 3%. Пшеничная мука, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы и консервированные блюда подорожали на 2%.

Не изменились цены в месячном выражении на сигареты и алкоголь. Также на прежнем уровне осталась цена чая, конфет, шоколадных батончиков и детских напитков.

В начале февраля Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России решили разработать список продуктов с торговой наценкой до 5%.

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