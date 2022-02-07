Всемирный банк обеспокоился «скрытыми» кредитами Китая

Массовое кредитование Китаем развивающихся стран привело к избыточной нагрузке и проблемам в обслуживании долгов у ряда правительств, отчего возник риск массовых дефолтов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Основное отличие китайских займов от обычных заключается в том, что они предоставляются от лица госбанков, от заемщиков требуется соблюдение конфиденциальности, а просрочки платежей, технически являющиеся дефолтами, урегулируются скрытно и без огласки. При этом именно из-за китайских кредитов дефолты возникают чаще всего, отмечается в докладе.

За 20 лет китайские госбанки стали крупнейшими кредиторами развивающихся стран. Однако параметры долга остались непрозрачными. Более половины кредитов вообще не указываются в официальной статистике, что осложняет анализ этих долгов.

Авторы доклада отмечают, что бум кредитования завершился, но проблемы с погашением долгов привели к дефолтам и постоянным реструктуризациям, когда условия обслуживания долга меняются несколько раз.

Из 73 стран, которые в начале пандемии получили право на облегчение долговой нагрузки, более половины до сих пор испытывают финансовые трудности. При этом китайские банки ведут себя, как западные страны в 80-е годы: «тело» долга практически не списывается, предпочитаются отсрочки платежей. При этом проблема высокой долговой нагрузки никак не решаается.

В середине января сообщалось, что китайская экономика, если верить ее официальной статистике, восстанавливается быстрее американской. Рост за прошлый год — 8,1%. Эксперты не исключают, что в 2028 году Китай может стать лидером и по объему ВВП, и по другим экономическим показателям.