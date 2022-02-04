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В Италии раскритиковали ЕС из-за стратегии в отношении российского газа

Итальянская партия «Лига» раскритиковала ЕС за газовую политику в отношении России

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Hannibal Hanschke/Reuters

В итальянской партии «Лига» заявили, что Евросоюз ведет ошибочную стратегию в отношении российского газа. Об этом представитель партии сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«В то время как Европа замораживает отношения с Россией, подвергая предприятия и семьи риску блэкаутов, Путин гарантирует Пекину поставку огромных объемов газа», — сказал он.

Ранее «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти для переработки на НПЗ Китая, сообщает пресс-служба компании. Документ был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.

В сообщении «Роснефти» уточняется, что поставки нефти в Китай будут проходить через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.

Также в ходе переговоров с партнерами из Китая «Роснефть» подписала с CNPC соглашение в области низкоуглеродного развития. В рамках соглашения компании будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS).

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