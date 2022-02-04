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Глава Еврокомиссии объяснила, от чего зависит запуск «Северного потока — 2»

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: запуск «Северного потока — 2» зависит от поведения России

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Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России в украинском кризисе.

«Россия оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас. Поэтому «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно» — сказала она в интервью Handelsblatt.

Глава Еврокомиссии добавила, что Евросоюз подготовил надежный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций против Москвы.

Ранее в бундестаге назвали неуместным решением использование газопровода «Северный поток — 2» в качестве давления на Россию.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ (СПГ). Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, в том числе Украина.

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