В бундестаге оценили использование «Северного потока — 2» как средство давления на РФ

Эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре назвал неуместным решением использование газопровода «Северный поток — 2» в качестве давления на Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Использование «Северного потока — 2» в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что российско-германское энергетическое партнерство существует уже несколько десятилетий и полезно обеим сторонам.

Также Котре выразил мнение, что запуск «Северного потока — 2» мог бы стать необходимым сигналом для разрядки, в то время как отказ от газопровода нанес бы ущерб экономике Германии.

Ранее бывший глава МИД Германии и бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль назвал условие для остановки «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ (СПГ). Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, в том числе Украина.