Цена российской нефти вновь достигла рекорда семилетней давности

Нефть марки Urals достигла отметки $93 за баррель впервые с октября 2014 года, вслед за нефтью марки Brent, сообщает ТАСС.

В разных регионах Европы цена на нефть марки Urals различается — в Средиземноморье она поднялась до $93,19 за баррель. На северо-западе, в Роттердаме, цена составила $90,46 за баррель.

Ранее цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $91 за баррель.

По состоянию на 21:53 мск, цена фьючерса на нефть этой марки с поставкой в апреле 2022 года выросла на 1,82%, до $91,1 за баррель.

При этом, согласно данным на 22:03 мск, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 2,01%, составив $90,03 за баррель. В последний раз стоимость WTI превышала $90 за баррель 7 октября 2014 года.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины, а при негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100.