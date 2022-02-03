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Турция и Украина подписали соглашение о зоне свободной торговли

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина и Турция заключили соглашение о зоне свободной торговли. Соответствующий документ подписали президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Ранее глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что торговля между его страной Украиной значительно выросла, в том числе за счет сделок в оборонной промышленности. По его словам, объем торговли между двумя государствами в 2021 году увеличился на 59%, достигнув $7,1 млрд. Алтун отметил, что оборонная промышленность является одной из сфер, в которых есть прогресс во взаимоотношениях».

Он также сообщил, что Киев купил уже 12 турецких беспилотников. Генштаб Украины, как указал Алтун, выразил желание приобрести еще дронов.

При этом представитель администрации турецкого президента подчеркнул, что подобное сотрудничество Турции и Украины не направлено против России.

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