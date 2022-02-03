В ООН сообщили о рекордном с 2011 года росте цен на продукты в мире

Мировые цены на продовольствие в январе 2022 года достигли рекордных значений с апреля 2011 года. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Индекс продовольственных цен в январе составил 135,7 пункта, что на 1,1% больше, чем в декабре 2021 года. Так, больше всего выросли цены на растительные масла, где среднее значение индекса выросло на 4,2% до 185,9 пункта и достигло исторического максимума. В организации рост связывают с увеличением котировок пальмового масла в связи с невысоким объемом производства.

Свой вклад в рост внесло восстановление цен на соевое масло, так как в прошлом году произошли активные импортные закупки, в частности со стороны Индии. Также на рост мировых котировок растительных масел повлияла сырая нефть, цена на которую в течение 2021 года постоянно росла.

Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 2,4%. Это показатель растет уже почти полгода. Сильнее всего цены выросли на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.

В январе незначительно выросли индексы цен на зерновые и мясо. При этом мировой индекс цен на сахар стал единственным, который показал снижение в январе. По сравнению с декабрем 2021 года он уменьшился на 3,1%.

В начале января эксперты заявили, что Китай скупил больше половины мировых запасов продовольствия. Действующая политика КНР способствовала увлечению цен на продовольствие во всем мире.