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Марокко изменит условия въезда и возобновит авиасообщение с Россией

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Марокко с 7 февраля возобновляет международное авиасообщение и уже согласовывает рейсы из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 7 февраля Марокко открывает воздушное пространство для международных полетов. Рейсы из Москвы тоже будут снова разрешены. Так, первые билеты по промо-тарифу можно приобрести в среднем за 10 тыс. руб. на человека в одну сторону.

При условии запуска воспользоваться прямыми рейсами смогут лишь привитые туристы. Желающие посетить страну должны предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, который необходимо сделать за двое суток до посадки на самолет. По прибытии в страну необходимо сделать еще один экспресс-тест.

Власти Марокко также рассматривают возможность проведения ПЦР-тестов среди туристов в гостинице после 48 часов с момента въезда в страну.

Туроператоры считают, что высокого спроса в Марокко не будет, и традиционно туры в эту страну обычно начинают покупать лишь в марте. Однако эксперты туристического рынка считают, что спрос на Марокко всегда был стабильным, и россияне любят эту страну за ее разносторонность. Здесь отличная экскурсионная составляющая, чем может похвастаться не каждая страна Африки.

В октябре 2021 года Марокко со своей стороны приостановило авиасообщение с Россией, а с другими странами – в ноябре 2021 года, что значительно усложнило вывоз туристов из страны.

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