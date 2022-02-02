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Источник объяснил, почему запрет на транзит из Литвы не повлияет на Россию

РИА «Новости»: литовские товары, попавшие под запрет на транзит, не поставляются в Россию

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Решение властей Белоруссии запретить железнодорожный транзит из Литвы некоторых товаров не затронет интересы России, так как они туда не поставляются. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в белорусских органах.

«Данные группы товаров не поставляются в Российскую Федерацию, которая, наоборот, является их экспортером. В этой связи меры не затрагивают российских интересов», — сказал он.

По словам собеседника агентства, подобные решения «всегда обсуждаются союзниками».

Ранее стало известно, что Белоруссия ввела запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров на фоне того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

Литва перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, которые следуют в порт Клайпеды. В этой ситуации Минск переориентировал поставки хлоркалия на российские порты.

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