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В Крыму оценили риск вторжения Украины на полуостров после ее вступления в НАТО

Сенатор Цеков: Украина может посягнуть на Крым при поддержке НАТО

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Сенатор Совфеда Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Украина может посягнуть на Крым в случае вступления в НАТО.

По его мнению, нельзя исключать такой возможности, если Украину продолжат милитаризировать и примут в НАТО.

«Мы видим, как воинственно настроено украинское руководство, как настроены «нацики» в отношении и Донбасса, и полуострова. Эта воинственность только повышается ввиду поддержки, оказываемой США и рядом европейских стран, вооружающих Киев», — заявил сенатор.

Между тем сценарий «нападения» на Крым кажется маловероятным, так как полуостров будет защищать все местное население и Россия в целом, но при этом готовыми нужно быть ко всему, отметил Цеков.

Ранее на Украине заявили, что можно вернуть Крым «за пять минут».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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