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ОПЕК+ продолжит увеличение нефтедобычи в марте

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Ramzi Boudina/Reuters

Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте, говорится в пресс-релизе на сайте альянса.

Так, добыча нефти в марте увеличится на 400 тыс. баррелей в сутки.

Следующее заседание министров состоится 2 марта.

В июне прошлого года страны-экспортеры нефти, включая Россию, приняли решение наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений. По состоянию на январь 2022 года ограничения составили около 4 млн б/с. Члены ОПЕК+ договорились встречаться каждый месяц.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что в 2022 году Россия восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае — июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+, что составляет 1,7 млн баррелей в сутки.

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