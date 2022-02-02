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Сбер подписал меморандум о сотрудничестве со «Школой управления Сколково» и МФТИ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сбер подписал меморандум о сотрудничестве со «Школой управления Сколково» и Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

Отвечая на вопросы журналистов после подписания документа, президент, председатель правления Сбера Герман Греф пояснил, что целью подписания меморандума являются два направления, на сегодняшний день имеющие особую актуальности: ESG и цифровизация (как образования, так и бизнес-процессов).

«МФТИ обладает глубокой экспертизой в части цифровизации, и мне кажется правильным объединить эту техническую компетенцию с управленческой компетенцией, плюс добавить туда практическую составляющую. Так и появилось подобное сочетание трех партнеров: у «Сколково» есть глубокая экспертиза по воспитанию менеджеров, а у нас глубокая практика. Мне кажется, что все это вместе взятое может дать совершенно новое качество и выпускникам МФТИ, и нашим сотрудникам, которые захотят пройти обучение в рамках бизнес-школы. У нас будут бенефиты: с одной стороны, это часть нашей социальной ответственности – мы будем делиться и собственным опытом, и совместно с коллегами поставлять этот опыт на рынок, а с другой – будем черпать для себя компетенции, которые сложились в этих двух прекрасных учебных заведениях», - рассказал Греф.

По словам президента Сбера, есть разные виды человеческого развития: развитие на рабочем месте, когда это целесообразно и другого пути нет; корпоративная культура, которая развивается с помощью соответственных образовательных инструментов внутри компании (пример – Корпоративный университет Сбера); наконец, есть более универсальные подходы и знания, зачастую связанные с новыми направлениями, не являющимися для организации традиционными.

«Если мы говорим об МФТИ, то институт имеет крайне широкую научную компетенцию, и для нас это представляет большую ценность. Кроме того, мы заинтересованы в сотрудничестве с вузами, потому что они готовят для нас наше будущее, смену нас самих. Если мы начинаем работать с ребятами со студенческой скамьи, то есть большой шанс, что именно они придут к нас на работу и сделают стремительную карьеру. В этом смысле нашими партнерами в стране являются 286 вузов, из которых 5 являются нашими стратегическими, корневыми партнерами, обеспечивающими нас основной массой сотрудников по разным направлениям. Подобное сотрудничество мы будем только расширять», — заключил он.

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