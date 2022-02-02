«Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG

«Газпром» подал в суд на польскую энергетическую компанию PGNiG из-за управления совместным предприятием EuRoPol GAZ.

«Компания PGNiG получила от ПАО «Газпром» вызов в арбитраж в отношении выплаты дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ SA и предполагаемого нарушения прав в соответствии с правилами корпоративного управления «Газпрома» и членов правления EurRoPol GAZ, назначенных «Газпромом», — говорится в публикации на сайте компании.

По мнению PGNiG, требования «Газпрома» совершенно не обоснованы. Компания намерена это доказать в юридическом поле.

EuRoPol GAZ является оператором польского участка газопровода «Ямал — Европа».

Ранее Европейский суд юстиции отказал PGNiG по отмене решения Европейской комиссии по антимонопольному делу против «Газпрома». Параллельно, суд вынес еще одно постановление — отменить решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома» по процессуальным причинам.