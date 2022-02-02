Белоруссия запретила железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы

Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров на фоне того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

По его словам, белорусская сторона неоднократно предлагала решить этот вопрос в правовом поле, но Литва не пошла на уступки.

«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», — сказал пресс-секретарь МИД.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал ответные меры Минска после прекращения транзита белорусского калия через Литву. Он также подчеркнул, что уже сейчас Литва несет экономические убытки из-за ответных мер Белоруссии.

В Кремле в свою очередь заявили, что в настоящее время обсуждается вопрос о переориентировке транзита белорусских калийных удобрений из литовского порта Клайпеды в порты России.

Накануне стало известно, что Литва перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, которые следуют в порт Клайпеды. В этой ситуации Минск переориентировал поставки хлоркалия на российские порты.