Gallina Blanca опровергла уход с российского рынка

Производитель продуктов питания Gallina Blanca не уйдет из России и СНГ после смены акционера. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

«Испанская компания GBfoods – владелец бренда Gallina Blanca, выпускающая продукцию этой марки в России и СНГ в рамках деятельности ЗАО «Юроп Фудс ГБ» – объявила о продаже 100% своих акций в этой компании непальскому конгломерату Chaudhary Group,— следует из сообщения.— Смена главного акционера не повлечет за собой значимых изменений в деятельности компании на нашем рынке – бренд Gallina Blanca остается в России и СНГ».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 30 декабря 2021 года Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку между непальской CG Foods (производит лапшу быстрого приготовления) и GBFoods — ей принадлежит завод в Нижегородской области, который и производил продукцию под брендом Gallina Blanca: бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, макаронные изделия.

Сумма сделки не называлась. По оценкам независимых экспертов, нижегородская фабрика могла отойти к непальской компании за 1-1,5 млрд руб. При этом в стоимость не входил бренд Gallina Blanca. Российское производство хоть и получило прибыль по итогам 2020 года, но находилось под давлением. Причина: нестабильная экономическая ситуация и рост стоимости импорта сырья, который в будущем мог привести к потере маржинальности.