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Кличко призвал Берлин попрощаться с «Северным потоком — 2»

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РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Die Zeit выразил мнение, что Германии нужно прекратить работу проекта газопровода «Северный поток — 2» в случае, если она желает оказывать поддержку Украине.

«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток — 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что не является тайной желание России «вернуть в зону влияния не только Украину». Также Кличко прокомментировал высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о киевском «бряцании оружием», усомнившись в том, от лица какой страны говорил политик. По мнению мэра, он выступил «скорее за Россию, чем за Германию».

«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», — отметил Кличко, призвав ФРГ «мыслить стратегически» в вопросе поставок оружия Украине.

Ранее брат Виталия, Владимир Кличко, написал заявление на включение его в бригаду территориальной обороны Киева.

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