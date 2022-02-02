Кличко призвал Берлин попрощаться с «Северным потоком — 2»

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Die Zeit выразил мнение, что Германии нужно прекратить работу проекта газопровода «Северный поток — 2» в случае, если она желает оказывать поддержку Украине.

«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток — 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что не является тайной желание России «вернуть в зону влияния не только Украину». Также Кличко прокомментировал высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о киевском «бряцании оружием», усомнившись в том, от лица какой страны говорил политик. По мнению мэра, он выступил «скорее за Россию, чем за Германию».

«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», — отметил Кличко, призвав ФРГ «мыслить стратегически» в вопросе поставок оружия Украине.

Ранее брат Виталия, Владимир Кличко, написал заявление на включение его в бригаду территориальной обороны Киева.