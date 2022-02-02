Иркутские власти предложили регулировать тарифы на свет для борьбы с майнерами

Для борьбы с майнерами можно ввести регулирование тарифов для населения по объемам потребляемой энергии, что позволило бы пресечь ее недобросовестное использование. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.

«Дифференциация тарифов для населения по объемам потребления электрической̆ энергии позволит реализовать более адресный̆ подход к субсидированию населения, снизить нагрузку на бизнес, а также будет стимулировать население к более бережному расходу электрической̆ энергии», — отметили в пресс-службе.

Там указали, что с введением подобной меры недобросовестное использование энергии, которая предоставляется по льготному тарифу, можно было бы предотвратить. Кроме того, российская нормативная база позволит региональным властям регулировать эти тарифы, чтобы не было злоупотребления ими со стороны майнеров.

27 января Bloomberg сообщил, что президент России Владимир Путин выступил в поддержку предложения Минфина о налогообложении и регулировании криптовалют, отвергнув идею Центробанка о полном их запрете.