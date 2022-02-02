Годовая инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1%. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные европейского статистического агентства Eurostat.

Показатель стал рекордным за все время существования еврозоны — с 1 января 1999 года. Уточняется, что месяцем ранее инфляция составляла 5%.

Аналитики, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%.

При этом базовая годовая инфляция замедлилась до 2,3% с 2,6% в декабре 2021 года.

Из данных Eurostat следует, что только за январь 2022 года года потребительские цены в еврозоне, по предварительным данным, увеличились на 0,3%.

В октябре 2021 года стало известно, что цены на многие товары и услуги в Европе значительно выросли из-за того, что инфляция в еврозоне составила 3,4% в сентябре. Это рекордный показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Так, в сентябре 2021 года наибольший вклад в рост инфляции принес рост цен на энергоносители. Постоянное увеличение цен на газ привело к тому, что показатели инфляции из-за этого выросли на 1,63%.