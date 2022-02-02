Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Иркутские власти предложили регулировать тарифы на свет для борьбы... 14:33
Обамеянг разорвал контракт с «Арсеналом» и перешел... 14:33
В соцсетях выставили на продажу серебряную косметичку за 3 млн рублей 14:30
Умерла звезда фильмов Антониони Моника Витти 14:29
Годовая инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд 14:27
Олимпийская чемпионка Билосюк сдала положительный тест на COVID-19 14:22
В Литве допустили оказание помощи Украине со стороны ЕС в сфере... 14:21
Словения временно прекращает выдачу виз россиянам 14:20
Сурки из Московского зоопарка проспали свой официальный праздник 14:18
Дипломаты США попытались организовать «побег» американки из Москвы 14:16

Суд ЕС вновь встал на сторону «Газпрома»

Европейский суд юстиции отказал польской PGNiG по отмене решения против «Газпрома»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Европейский суд юстиции отказал польской PGNiG по отмене решения Европейской комиссии по антимонопольному делу против «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам «Газпрома» для решения проблем конкуренции, поднятых первой [Европейской комиссии — «Газета.Ru»] в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы», — указано в сообщении суда.

Параллельно, суд вынес еще одно постановление — отменить решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома» по процессуальным причинам.

Ранее эксперт разъяснил, как обойти антимонопольное требование ЕС к «Северному потоку — 2».

Обойти это требование вполне реально, считает Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Газпром» может договориться с покупателями газа в Европе о переносе точки сдачи-приемки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть