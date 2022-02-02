Суд ЕС вновь встал на сторону «Газпрома»

Европейский суд юстиции отказал польской PGNiG по отмене решения Европейской комиссии по антимонопольному делу против «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам «Газпрома» для решения проблем конкуренции, поднятых первой [Европейской комиссии — «Газета.Ru»] в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы», — указано в сообщении суда.

Параллельно, суд вынес еще одно постановление — отменить решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома» по процессуальным причинам.

Ранее эксперт разъяснил, как обойти антимонопольное требование ЕС к «Северному потоку — 2».

Обойти это требование вполне реально, считает Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Газпром» может договориться с покупателями газа в Европе о переносе точки сдачи-приемки.