ЦБ сообщил о падении инфляционных ожиданий россиян в январе

Инфляционные ожидания россиян в январе 2022 года упали до 13,7%, следует из оперативного опроса «инФОМ», подготовленного по заказу Центробанка.

«Устойчивого снижения инфляционных ожиданий пока не наблюдается. Они продолжают оказывать значительное повышательное давление на потребительский спрос и ценовую динамику», — отмечает регулятор.

Инфляционные ожидания населения в январе 2022 года составили 13,7%, что на 1,1 п.п. ниже декабрьской оценки, но на 0,2 п.п. выше, чем в ноябре. Наблюдаемая населением инфляция в январе тоже снизилась: ее оценка находится на уровне 16,7%, что на 1,0 п.п. меньше декабрьских показателей, но на 0,5 п.п. больше ноября 2021 года.

В ЦБ отметили, что снижение наблюдаемой и ожидаемой инфляции произошло из-за замедления роста цен на те товары и услуги, которые дорожали больше всего.

В середине декабря из опроса «инФОМ» стало известно, что инфляционные ожидания россиян в декабре 2021 года подскочили до 14,8%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре тоже выросла и достигла 17,7% (в ноябре было 16,2%).

Инфляция в России по итогам 2021 года, согласно данным Росстата и ЦБ, составила 8,4%.