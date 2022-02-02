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В Италии задержали россиянина, находившегося в международном розыске

Экс-гендиректора Антипинского НПЗ Лисовиченко задержали в Италии

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АО «Антипинский НПЗ»

Бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко задержали в Италии, он был в розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент российская сторона уже знает о следственных действиях с участием экс-гендиректора.

«В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями», — пояснил собеседник агентства.

Вскоре планируется подготовить запрос для экстрадиции бывшего топ-менеджера.

В июне 2020 года Тверской суд Москвы по ходатайству МВД России заочно арестовал Лисовиченко в рамках дела о мошенничестве. По этому же делу также заочно арестован президент группы «Новый поток» Юрий Навражный. Следственные действия сейчас продолжаются.

Антипинский НПЗ является крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в России.

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