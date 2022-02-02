Доля займов в активах российского бизнеса превысила половину

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza заявила, что свыше половины активов российского бизнеса сформированы за счет долгов. Служба провела соответствующее исследование, пишет ТАСС.

Доля займов в структуре активов крупных и средних предприятий РФ на конец сентября 2021 года составила 51,1%. Тенденция, когда большая часть имущества бизнеса формируется за счет заемного финансирования, наблюдается с начала пандемии, подчеркнули специалисты.

В FinExpertiza также указали, что наиболее финансово независимы бизнесы в Ханты-Мансийском автономном округе, где доля собственных средств составляет 80,8%. Также есть и другие регионы, которые реже пользуются займами в коммерческих целях: Сахалинская область (78,6% своих средств), Коми (72,8%), Астраханская область (71,4%), Крым (70,6%), Иркутская область (68,4%), Чукотский автономный округ (67,2%), Магаданская область (67,1%), Оренбургская область (66%), Вологодская область (65,6%).

Критически зависят от внешнего финансирования коммерческие компании в следующих регионах: Чувашия (предприятия испытывают дефицит собственных средств в размере 139,3% от суммы активов), Ингушетия (-52%), Дагестан (-34,1%), Северная Осетия (-27,9%), Кабардино-Балкария (-9,6%) и Чечня (-2,4%).

Ранее сообщалось, что Центральный банк России (ЦБ) с 24 января возобновит выдачу кредитов в рамках поддержки кредитования малых и средних предприятий, которые больше всего пострадали от ограничительных мер в пандемию.