«Коммерсант»: «Газпром» наращивает поставки газа в Европу через Украину

Компания «Газпром» с 1 февраля начала наращивать поставки газа в Европу через украинский маршрут. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«На 2 февраля «Газпром» забронировал мощности около 103 млн кубометров. На этом фоне мартовский фьючерс на газ на хабе TTF подешевел на 10%, до €76,15 за 1 МВт•ч ($965 за тысячу кубометров)», — говорится в сообщении.

В издании полагают, что такое решение может быть связано с ростом спроса со стороны клиентов.

Ранее сообщалось, что поставки газа через Украину выросли до 107,7 млн кубометров в сутки — «Газпром» зарезервировал почти в два раза больше мощностей газотранспортной системы Украины, чем в январе. При этом максимально возможный контрактный объем мощностей ГТС Украины составляет 109 млн кубометров в сутки.

Однако аналитики Goldman Sachs предупреждали, что поставки газа из России в Европу могут сократиться на «неопределенный срок» при введении санкций против «Северного потока — 2» из-за конфликта между Москвой и Киевом.

По их оценке, цены на газ также могут на некоторое время вернуться к рекордным уровням середины декабря или даже превысить эти показатели, если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной.