Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Олимпийский чемпион Дмитриев не ждет сенсаций на Играх в Пекине 02:50
Правительство утвердило план поддержки дорожных подрядчиков после их жалобы Путину 02:45
В Госдуме назвали причины появления стай бездомных собак в России 02:35
Итальянский журналист: любопытно, что может сделать Латыпов после болезни 02:31
В США возле школы расстреляли двоих учеников 02:27
Российский посол отметил способность Бориса Джонсона «выживать в любых трудностях» 02:25
В России создадут отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы 02:06
В Госдуме назвали «клоунадой» решение Украины установить причины «потери»... 01:59
Медведев назвал теннисиста, с которым ему неприятно играть 01:50
Президент Гвинеи-Бисау заявил о попытке госпереворота 01:48

«Коммерсант»: «Газпром» наращивает поставки газа в Европу через Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Компания «Газпром» с 1 февраля начала наращивать поставки газа в Европу через украинский маршрут. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«На 2 февраля «Газпром» забронировал мощности около 103 млн кубометров. На этом фоне мартовский фьючерс на газ на хабе TTF подешевел на 10%, до €76,15 за 1 МВт•ч ($965 за тысячу кубометров)», — говорится в сообщении.

В издании полагают, что такое решение может быть связано с ростом спроса со стороны клиентов.

Ранее сообщалось, что поставки газа через Украину выросли до 107,7 млн кубометров в сутки — «Газпром» зарезервировал почти в два раза больше мощностей газотранспортной системы Украины, чем в январе. При этом максимально возможный контрактный объем мощностей ГТС Украины составляет 109 млн кубометров в сутки.

Однако аналитики Goldman Sachs предупреждали, что поставки газа из России в Европу могут сократиться на «неопределенный срок» при введении санкций против «Северного потока — 2» из-за конфликта между Москвой и Киевом.

По их оценке, цены на газ также могут на некоторое время вернуться к рекордным уровням середины декабря или даже превысить эти показатели, если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть