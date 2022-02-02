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На Кубани открыли новое нефтяное месторождение

В Краснодарском крае нашли нефтяное месторождение с запасом в 439 тыс. тонн

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Vasily Fedosenko/Reuters

В России открыто новое нефтяное месторождение, его запасы составляют 439 тыс. тонн нефти и около 86 млн кубических метров растворенного газа. Оно находится в Славянском районе Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу компании «Газпром добыча Краснодар».

Месторождение получило название Западно-Варавенское. Его нашли в результате бурения. В ходе испытаний поисково-оценочной скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка был получен промышленный приток нефти дебитом 17 куб. м в сутки.

Запасы уже были утверждены на заседании Государственной комиссии по запасам Федерального агентства по недропользованию.

По словам генерального директора компании Андрея Захарова, у нефтедобычи в Краснодарском есть свои особенности. Это зрелый регион, где сложно ожидать открытий крупных месторождений.

Ранее минерал куфарит, который назван в память о сотруднике Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Фариде Кутыеве, открыли на Камчатке.

Также недавно ученые открыли новый тип землетрясений.

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