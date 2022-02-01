Мишустин подписал постановление о запрете экспорта селитры на два месяца

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта аммиачной селитры сроком на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Запрет будет действовать до 2 апреля.

Он был введен по причине поддержки аграрного и промышленного секторов РФ. Представителям первой сферы необходимо успешно завершить посевную компанию, а предприятиям во второй области нужно обеспечить беспрерывную работу. В ряде регионов России — в частности, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — ожидается приход ранней весны, поэтому возникла дополнительная потребность в удобрениях.

27 января Минсельхоз решил обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России для проверки поступающих обращений по поводу нарушений в ценообразовании в сфере удобрений.

В конце ноября 2021 года производители минеральных удобрений решили заморозить цены на свою продукцию до мая-июля 2022 года, подписав соглашения по поставкам как минимум с 16 регионами.