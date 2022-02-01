Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США не стали исключать допуск российских инспекторов на военные базы НАТО 01:20
Небензя обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений 01:14
Россиянам рассказали о новом способе кражи данных хакерами 01:10
Известно время начала матча Россия — Украина на чемпионате Европы... 01:10
Источник: США запросили заседание Совбеза ООН из-за пуска ракеты КНДР 01:08
Назван напиток, способный спровоцировать внезапную остановку сердца 00:59
Врач дала советы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом 00:58
Премьер Молдавии заразилась коронавирусом 00:56
В Белом доме сравнили Россию с лисой, «кричащей с крыши... 00:54
Тренер «Питтсбурга» рассказал, что делает Овечкина одним из лучших... 00:50

Мишустин подписал постановление о запрете экспорта селитры на два месяца

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта аммиачной селитры сроком на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Запрет будет действовать до 2 апреля.

Он был введен по причине поддержки аграрного и промышленного секторов РФ. Представителям первой сферы необходимо успешно завершить посевную компанию, а предприятиям во второй области нужно обеспечить беспрерывную работу. В ряде регионов России — в частности, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — ожидается приход ранней весны, поэтому возникла дополнительная потребность в удобрениях.

27 января Минсельхоз решил обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России для проверки поступающих обращений по поводу нарушений в ценообразовании в сфере удобрений.

В конце ноября 2021 года производители минеральных удобрений решили заморозить цены на свою продукцию до мая-июля 2022 года, подписав соглашения по поставкам как минимум с 16 регионами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть