«Аэрофлот» за 2021 год обеспечил 34 самолета высокоскоростным интернетом

Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с оператором спутниковой связи СТЭККОМ за 2021 год подключили к бесплатному интернету 34 самолета, сообщает пресс-служба компании.

Возможность выйти в Сеть пополнила список развлечений во время полетов. Такая возможность появилась на самолетах Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. Сервис также появится на борту семи новейших лайнеров A350, которые в 2022 году пополнят парк авиакомпании.

На данный момент «Аэрофлот» является единственной в России авиакомпанией, которая может предоставить подобный сервис. В компании считают наличие интернета на борту обязательной составляющей современного клиентского сервиса. «Аэрофлот» планирует в перспективе оснастить системой широкополосного доступа в Интернет весь парк воздушных судов.

Доступ к услуге предоставляется глобально, по всей маршрутной сети авиакомпании. Тарифные планы универсальны для всех типов воздушных судов. Пассажиры могут ознакомиться с предложением в разделе «Услуги связи на борту» на официальном сайте «Аэрофлота».

«Аэрофлот» и российский оператор спутниковой связи СТЭККОМ сотрудничают с октября 2017 года. На первом этапе совместной работы была развернута беспроводная бортовая система развлечений на среднемагистральных самолетах Airbus A320/A321. Бесплатный доступ к развлекательной программе есть у пассажиров всех классов обслуживания.